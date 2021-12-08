2. İnönü Mahallesi'nde heyelandan dolayı iki apartman boşaltıldı

İzmir'in Narlıdere ilçesinde tepe üzerine kurulu Narkent Sitesi'nde apartmanların istinat duvarı, yoğun yağmur ve heyelanın ardından bugün saat 17.00 civarında çöktü.

Gece saatlerindeyse acil durum ekipleri bölgeye geçerek kayma tehlikesi bulunan iki apartmanı tamamen boşalttı. İnönü Mahallesi'nde bulunan iki apartmanın çevresi kordonla çevrilirken yurttaşların bölgelerden tahliyesi için anonslar yapılmaya başladı.

Yurttaşlarsa çökme tehlikesi hakkında yetkililere daha önce defalarca bildirimde bulunduklarını belirtirken "Benim evim yıkıldıktan sonra mı, benim evim yandıktan sonra burada olacaksınız" diyerek tepki gösterdi.

Yurttaşlar bugüne kadar itirazlarının dinlenmemesine tepkili