Uzaydan kare diye 'sucuk' resmi paylaşan Fransız fizikçi özür diledi

Fransız fizikçi ve Fransa Atom Enerjisi Komisyonu Müdürü Etienne Klein, sosyal medya hesabından James Webb Teleskobu'yla elde edilen bir yıldız görüntüsü olduğunu iddia ettiği bir görüntü paylaştı. Klein daha sonra paylaştığı görüntünün bir sucuk dilimi olduğunu açıkladı ve özür diledi.

Klein, 31 Temmuz'da Twitter üzerinden yaptığı paylaşımında "Güneş'e en yakın yıldız olan Proxima Centauri'ye ait" olduğunu söylediği bir görüntü yayınladı.

Görüntünün James Webb Teleskobu'yla elde edildiğini yazan Klein, paylaşımına "Bu kadar çok ayrıntı... Her gün yeni bir dünya ortaya çıkarılıyor" notunu düştü.

Paylaşımı büyük tepki toplayan Klein daha sonra "bilim şakası" yaptığını söyleyerek sözkonusu görüntüdeki kırmızı objenin, domuz etinden yapılan bir İspanyol sucuğu olan bir dilim "chorizo" olduğunu açıkladı.

Je viens présenter mes excuses à ceux que mon canular, qui n’avait rien d’original, a pu choquer. Il voulait simplement inciter à la prudence vis-à-vis des images qui semblent éloquentes par elles-mêmes.

La blague d'un scientifique https://t.co/wHiJWxscxq #Astronomie via @LePoint — Etienne KLEIN (@EtienneKlein) August 3, 2022

Yaptığını "orijinal hiçbir yanı olmayan" bir şaka diye niteleyen ve bu yüzden şoke olan herkesten özür dileyen Klein, amacınınsa insanlara "yetkili konumdaki kişilerin argümanlarına karşı dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmak" olduğunu söyledi.

Klein'in bu aldatmacaya başvurması bilim insanlarının haberlerdeki yanlış görüntülerle mücadele etmek zorunda kaldıkları bir dönemde tepkilere yol açtı.

Bir Twitter kullanıcısı, Klein'ı "Bilimsel bir araştırma direktörünün bu tür şeyleri paylaşması oldukça uygunsuz" diye eleştirdi.

Bilimsel güvenilirliği yeniden kazanma amacıyla Klein, daha sonra ünlü Döner Tekerlek Gökadası'nın bir görüntüsünü yayınlarken takipçilerine bu sefer fotoğrafın gerçek olduğunu söyledi.