‘Uzaktan eğitim’ kararına karşı yürütmeyi durdurma talepli dava

“Kahramanmaraş merkezli, 06.02.2023 tarihli depremler on binlerce yurttaşımızın hayatını kaybetmesine sebebiyet vermiştir. Depremler gerçekleşmeden gereken önlemlerin alınmadığı, denetimlerin sağlanmadığı açıkken, deprem sonrası süreçte de gerek arama kurtarma faaliyetlerindeki aksamalar gerek sağlık, barınma gibi temel hak ve hürriyetlerin depremzedeler ve aileleri için sağlanamaması ile ilgili mağduriyetler büyümüştür. Bu noktada, YÖK, önce 11.02.2023 tarihli Basın Açıklaması, akabinde ise 17.02.2023 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulunca 2022-2023 Bahar Yarıyılı Eğitim Sürecine İlişkin Alınan Kararlar ile ülke genelinde üniversitelerin 2022-2023 bahar döneminde uzaktan eğitime geçeceği kararını duyurmuştur.

Üniversitelerde uzaktan eğitim kararı ile milyonlarca üniversite öğrencisinin eğitim hakkı ihlal edilmiştir. Pandemi döneminde de uzun süre yüz yüze eğitimden uzak kalındığı göz önünde bulundurulduğunda, bu kararın internet erişimi olmayan pek çok öğrenci için eğitim-öğretimden tamamen izole olmak anlamına geldiği, bunun halihazırda var olan eşitsizlikleri derinleştireceği açıktır. Ayrıca, depremzede ailelerin yurtlara yerleştirilmesini de kapsayan bu planlama, KYK yurtlarının fiziki koşulları düşünüldüğünde bu aileler için de bir çözüm olmadığı açıktır. Ülke genelinde pek çok otel, devlet misafirhanesi mevcutken, zaten öğrenciler için dahi yetersiz olan yurtlar tercih edilmektedir. Bu kapsamda, konut ve barınma hakkına erişimi mümkün olmayan depremzede aileler yine yalnız bırakılmaktadır. Vurgulanması gereken bir diğer nokta, bu kararın deprem sebebiyle doğrudan zarar gören öğrencilerin de yurtlarından çıkartılarak “evlerinde” uzaktan eğitime devam etmesi anlamına gelmesi. Uzaktan eğitim kararının bu açıdan ne depremzedelerin ne öğrencilerin yararına olduğu açıkça anlaşıldığından, bir idari işlem olarak kamu yararı sağlaması gerekirken pek çok insan açısından eğitim hakkı, barınma ve konut hakkı, kişinin maddi ve manevi varlığını geliştirme hakkı başta olmak üzere anayasal temel hak ve hürriyetlerin ihlali anlamına geldiği açıktır. Ayrıca, uzaktan eğitime geçişe ilişkin karar yetkisinin üniversite senatolarına tanınmış olmasına karşın, ilgili kararlar YÖK tarafından alınmıştır. Bu çerçevede, uzaktan eğitime geçişe ilişkin kararın geri dönüşü olmayacak zararlar verebileceği gözetilerek ivedilikle iptali gerekmektedir.”