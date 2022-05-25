'Uyuşturucu ticaretinin siyasi bağlantıları araştırılsın' önerisi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

İYİP Grup Başkanvekili Erhan Usta ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray tarafından “Türkiye'de uyuşturucu kullanımının engellenmesi ve uyuşturucu ticaretinin siyasi bağlantılarının araştırılması” amacıyla Meclis Başkanlığına araştırma önergesi sunuldu.

Önergede "Uyuşturucu maddelerin yasadışı yollarla Türkiye’ye kim ya da kimler tarafından sokulduğu, yasadışı uyuşturucu ticaretini kimlerin yaptığı, ülkemizde uyuşturucu ticareti ile kara para aklayanların siyasilerle bir bağlantısının olup olmadığı"nın araştırılması için Meclis Araştırması açılması istendi.

Önerge TBMM Genel Kurulu'nda AKP'li ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.