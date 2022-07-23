Uyuşturucu operasyonunda tutuklanan savcının yazışmaları ortaya çıktı

Konya merkezli iki uyuşturucu operasyonu kapsamında 4'ü polis 14 zanlının tutuklandığı soruşturmada adı geçen Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş, Antalya'da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından da görevden uzaklaştırılan savcı Osman Yarbaş'ın Antalya'daki evinde arama yapılmıştı.

Adana'ya getirilerek sorguya alınan savcı kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü. Savcı ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Savcının WhatsApp yazışmaları da ortaya çıktı.

Sabah'tan İlker Turak'ın haberine göre konuşmalarda savcının talimatıyla bir doktordan "takipsizlik kararı" karşılığında para istendiğinin yer aldığı belirtildi. Savcıya ait olduğu söylenen yazışma şöyle:

"Savcı: Sen ara doktoru. De ki geldin mi Adana'ya diye sert konuş.

Örgüt üyesi: Hafta içi gelemem diyor hafta sonu geleyim diyor.

Savcı: İzin alıp gel deseydin. Senin keyfini mi bekleyeceğiz deseydin.

Örgüt üyesi: O zaman geleyim dedi. Yalnız çok para istiyorsunuz diyor. 100 bine çok diyor. Daha 400 bile demedim.

Savcı: İster ver ister verme diye söyle. 400'ü söyleseydin ya.

Örgüt üyesi: Ne kadar süre verelim parayı toplaması için.

Savcı: Net ol. 400'ü de söyle. Gelmezse neler olabileceğini anlat. İhraç olacağını falan.

Örgüt üyesi: Anlattım. 400 imkânsız diyor.

Savcı: Bu kaşınmaya başladı gibi. Para lazım ya 100 bini alsak mı?

Örgüt üyesi: Konuştum abi param yok açılsın dava dedi.

Savcı: Açarız biz de."