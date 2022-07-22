Uyuşturucu operasyonunda adı geçen savcı tutuklandı

Konya merkezli iki uyuşturucu operasyonu kapsamında 4'ü polis 14 zanlının tutuklandığı soruşturmada adı geçen Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş, Antalya'da gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından da görevden uzaklaştırılan savcı Osman Yarbaş'ın Antalya'daki evinde arama yapılmıştı.

Adana'ya getirilerek sorguya alınan savcı kendisine komplo kurulduğunu öne sürdü. Savcı ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. (İHA)