Uyuşturucu operasyonunda polise uzun namlulu silahlarla saldırı: 1 polis yaşamını yitirdi

İstanbul Kağıthane'de polislere silahlı saldırı düzenlendi.

DHA ve AA'nın aktardığına göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında şüphelilerin polise silahla karşılık vermesinin ardından çatışma çıktı.

Şüphelilerin uzun namlulu silahlarla açtığı ateş sonucu polislerden Hakan Telli yaşamını yitirdi, bir polis de ağır yaralandı.

Bölgeye sevk edilen özel harekat ekipleri saldırganlara operasyon düzenledi.

TRT'nin haberine göre de polis ekibi uyuşturucu operasyonu sırasında saldırıya uğradı. Çıkan çatışmada saldırganlardan biri öldü, 2'si ise yaralı yakalandı.

AA'nın aktardığına göre çatışmanın ardından bazı şüpheliler kaçtı. Emniyet birimleri bölgede geniş güvenlik çemberi oluşturdu.