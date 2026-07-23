Uyuşturucu operasyonu: Yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı

Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde "kenevir yetiştirildiği" yönündeki ihbar üzerine operasyon yaptı.

DHA'nın haberine göre, Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada kenevir bitkileri ile esrar ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" diye tepki gösterdi.

Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülüyor.

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