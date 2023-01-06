Uyuşturucu baronu 'El Chapo'nun oğlu gözaltına alınmıştı: İki ölü, 18 yaralı

Meksika'da El Chapo lakaplı uyuşturucu baronu Joaquin Guzman’ın oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in gözaltına alınması nedeniyle çıkan olaylarda iki kişi hayatını kaybederken, 7'si polis 18 kişi ise yarlandı.
Guzman'ın gözaltına alınmasının ardından Sinaloa çetesi üyeleri kentin farklı noktalarında polisle çatışmaya girdi.
100'den fazla uçuş iptal edildi
Sinaloa Havaalanı'nda yaşanan çatışama nedeniyle 100'den fazla uçuşun iptal edildiği bildirildi
Federal Sivil Havacılık Ajansı (AFAC), eyalette yaşanan çatışmalar nedeniyle Sinaloa Havaalanı'na giriş ve çıkışların durdurulduğunu açıkladı.
Öte yanda Culiacan Uluslararası Havaalanı yakınlarında silahlı kuvvetlerle çatışmaya giren çete üyelerinin silahlarından çıkan mermiler ticari uçağa isabet etti. (AA)