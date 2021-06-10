Uyuşturucu baronu 'El Chapo'nun eşi suçlamaları kabul etti

Meksikalı uyuşturucu baronu Joaquin "El Chapo" Guzman'ın eşi Emma Coronel Aispuro Perşembe günü, kocasının Sinaloa kaçakçı kartelini yönetmesine yardım etmedeki rolü nedeniyle federal mahkemede suçunu kabul etti.

İngiltere menşeli Reuters'ın haberine göre Coronel, Washington DC'deki ABD Bölge Yargıcı Rudolph Contreras'ın huzuruna çıkarıldı ve burada yasadışı uyuşturucu dağıtmak için komplo kurmak, kara para aklamak için komplo kurmak ve suç işlemek için Sinaloa uyuşturucu karteli ile finansal anlaşmalar olmak üzere üç suçlamayı kabul etti. .

Savunma anlaşmasının bir parçası olarak, 2015 yılında eşinin bir Meksika hapishanesinden kaçmasına yardım etmek için komplo kurduğunu da itiraf etti.

Coronel, yalnızca uyuşturucu dağıtım suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilir. Aleyhindeki diğer iki davada sırasıyla en fazla 20 yıl ve 10 yıl hapis cezası var.

Yargıç, 15 Eylül'e geçici bir ceza tarihi belirledi.

31 yaşındaki eski güzellik kraliçesi, 2012'den 2014'ün başlarına kadar Guzman'a uyuşturucu trafiğinde yardım etmek için mesajlar ilettiği ve Şubat 2014'te tutuklanmasının ardından onu Meksika hapishanesinde ziyaret ederken mesaj vermeye devam ettiği iddiasıyla Şubat ayında tutuklandı.

Coronel California'da doğdu ve hem ABD hem de Meksika vatandaşlığına sahip.

64 yaşındaki Guzman, Şubat 2019'da, Sinaloa karteli için milyarlarca dolarlık bir uyuşturucu işletmesini planlamakla ilgili davada mahkum edildi.

Ömür boyu hapis artı 30 yıl hapis cezasına çarptırılan "El Chapo" Colorado, Floransa'daki federal Supermax hapishanesinde yatıyor.