Uysal'dan Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'na ziyaret

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem önerisinde uzlaşan altı siyasi parti genel başkanının Uysal’ın ev sahipliğinde pazar günü gerçekleştireceği toplantı öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti.

Uysal ve DP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu makamında ziyaret etti. CHP Genel Merkezi'nde yapılan görüşmede Kılıçdaroğlu'na, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı eşlik etti.

Uysal, Kılıçdaroğlu'na gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Temel Karamollaoğlu ile Saadet Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.