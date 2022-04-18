Kılıçdaroğlu’nun hükümete yönelttiği 4 soru CHP Genel Merkezi’ne asıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göç sorunu ile ilgili iktidara yönelttiği 4 sorudan oluşan pankart CHP Genel Merkezi’ne asıldı.

Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda hükûmete yönelttiği 4 sorudan oluşan pankart CHP Genel Merkezi’ne asıldı.

Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği 4 soru şöyle:

"Sığınmacıların gerçek kimlik bilgilerini ispatlamalarını talep ettiniz mi?
Neden vatandaşlık dağıtıyorsunuz, neye hazırlanıyorsunuz?
Vatandaşlık verirken güvenlik soruşturması yapıyor musunuz?
Sınırlarımızdan kaçak geçişleri bilerek neden izin veriyorsunuz?"

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