Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda hükûmete yönelttiği 4 sorudan oluşan pankart CHP Genel Merkezi’ne asıldı.
Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği 4 soru şöyle:
Serdar Şahinkaya
soL - Kocaeli
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu’nun hükümete yönelttiği 4 soru CHP Genel Merkezi’ne asıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göç sorunu ile ilgili iktidara yönelttiği 4 sorudan oluşan pankart CHP Genel Merkezi’ne asıldı.
Haber Merkezi
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sığınmacılar konusunda hükûmete yönelttiği 4 sorudan oluşan pankart CHP Genel Merkezi’ne asıldı.
Kılıçdaroğlu'nun yönelttiği 4 soru şöyle: