Üye olmak için gittiği siyasi partide AKP üyesi olduğunu öğrendi

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaşayan 41 yıllık öğretmen Ömer Arslan, emekli olduktan sonra görüşlerine yakın olan bir siyasi partiye üye olmak istedi. Arslan, üye olmak için gittiği siyasi partinin genel merkezinde AKP'ye üye olduğunu öğrendi. Arslan, kendisini AKP'ye üye yapanlar hakkında Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Arslan, üye olmak istediği partinin genel merkezinde görüştüğü yetkilinin "Sen başka partiye üyesin. Bu partiden istifa etmelisin" demesiyle 2012 yılında AKP'ye üye yapıldığını öğrendi. O dönem bir okulda müdürlük yapıyordum. Fakat oradaki AK Partili idareciler arkamdan iş çevirerek idareciliğimi elimden aldılar. Yetmezmiş gibi beni AK Parti'ye üye yapmışlar" ifadelerini kullandı.

Suç duyurusunda bulundu

Arslan kendisini AKP'ye üye yapanların bulunması ve cezalandırılması için Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı'nda suç duyurusunda bulundu ve dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Afşin Teaş İstiklal Ortaokulu'ndan 2020 Temmuz ayında emekli oldum. Aynı okulda 657 Devlet Memurları Kanunu'na göre çalıştım. Halen görevde iken benim bilgim ve alakam dışında 2012 yılı ikinci dönemde AKP'ye üye yapmışlar. Kanuna göre bu durum suç teşkil etmekte. Beni bu partiye üye yapanlardan şikayetçiyim. Gereğinin yapılmasını arz ve talep ederim."