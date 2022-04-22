AKP ve MHP'den istifa edip CHP'ye katıldılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Sincan'da AKP ve MHP'den istifa ederek CHP'ye üye olan vatandaşlarla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Sözcü'nün haberine göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi: