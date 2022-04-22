AKP ve MHP'den istifa edip CHP'ye katıldılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Sincan'da AKP ve MHP'den istifa ederek CHP'ye üye olan vatandaşlarla CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Sözcü'nün haberine göre, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, konuşmasında şunları söyledi:
- Benim elektrik faturamı ödeyip ödememem çok önemli değil. Bu ülkede 4 milyon hanenin elektriği kapalı. 4 milyon hanenin elektriği kapalıysa ‘Elektrikler kapanıyor' diye söylesek kimsenin dikkatini çekmez. Hanımla beraber karar verdik. ‘Parayı ödemeyelim' dedik…
- 3 aydır 4 aydır elektriği kesik olan aileler var. Yahu insaf, bu kadar da olmaz. Onların hakkını hukukunu birisinin savunması lazım.
- Eğer adaleti dışlarsanız, adaleti boşlarsanız, adaletsizliği öne çıkarırsanız insanlıktan çıkarsınız. Mazlumun hakkını korumak neden değerlidir? Mazlum kendi hakkını arayacak kadar güçlü değil. Birisinin ona yardım etmesi lazım. Sizlerle hep beraber bunun mücadelesini yapmamız lazım.
- Ezilen fakir fukara oluyor. Yukarıda bir avuç insan zevk-i sefa içinde. Gelir dağılımı giderek bozuluyor. Vatandaş perişan vaziyette. Hayat pahalılığı fazla. Üst gelir gruplarından alıp, alt gelir gruplarına vermemiz lazım. Zenginden alıp fakire vermemiz lazım. Bu sosyal devlettir.