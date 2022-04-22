Süper Lig'de küme düşmenin kaldırılması talebi: 'Erdoğan'a ilettik'

MHP MYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, Meclis Genel Kurulunda söz alarak Süper Lig'de bu sezon küme düşmenin kaldırılması talebini AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilettiklerini açıkladı.

Fendoğlu, "Türk futbolunda son günlerdeki gelişmeler kamu vicdanını rahatsız etmiş, Öncelikle 13 hakemin istifası, daha sonra mahkeme kararıyla geri dönmesi, daha sonra Futbol Federasyonu Başkanının istifası, MHK eğitimci hocası Jaap Uilenberg’in görevden ayrılması ve son olarak da MHK Başkanının istifasıyla Türk futbolunda kamu vicdanlarında soru işareti bırakacak bir silsile, istifalar silsilesi gerçekleşmiştir" dedi.

"Bu konuda bu yılki küme düşmenin kaldırılmasını hassaten ve şehirlerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımızdan talep ederim" diyen Fendoğlu, "Altay, Çaykur Rizespor, Göztepe ve Yeni Malatyaspor'un önümüzdeki dönemde ligde kalmasını temenni ederim" şeklinde konuştu.