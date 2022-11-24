Usulsüzlüğü anlatan öğretmenlere 'yeni okul bulun' diyen patron protesto edildi

ODTÜ Eğitim Fakültesinin 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında düzenlediği etkinlikte konuşan Türkiye Özel Okullar Derneği'nin (TÖZOK) yöneticilerinden Cem Gulan, sözleşmesi kendisine usulsüzce verilmeyen öğretmenlere yeni bir okul bulmalarını önerdi.

Etkinlikte bulunan Birlik Sendikası üyesi öğretmenler ve fakülte öğrencileri ise Gulan'ın söz konusu ifadelerine tepki gösterdi.

Gulan'ın konuşmasının ardından söz alan bir öğretmen, "Özel okul öğretmenlerinin haklarının anlatıldığı bir etkinlikte, bir tane özel okul öğretmenine temsiliyet hakkı verilememiş olmasını biraz üzücü buluyorum. Bahsettiğiniz şeyler aslında bir süredir öğretmenlerin zaten sahip çıktığı yönetmelikler ve haklar" ifadelerini kullandı. Konuşmasına devam eden öğretmenin sözü Gulan tarafından "Sorudan yoruma doğru gidiyoruz. Devam etmenizi kabul etmiyorum" sözleriyle kesildi.

Gulan'ın öğretmenin sözünü kesmesinin ardından salonda bulunan katılımcılar, alkışlayarak Gulan'ın konuşmasını engelledi. Alkışların ardından sözlerine devam eden öğretmen "Bir özel okul öğretmeni olarak siz bize gidin yeni bir okul bulun diyemezsiniz. Benim bir yıllık hakkımın hesabını kim verecek? Ben burada bir patronun bize hak anlatmasını dinleyemeyeceğim" dedi.