Birlik Sendikası: 24 Kasım Öğretmenin Mücadele Günüdür

Birlik Sendikalı Öğretmenler, 24 Kasım açıklamalarında "24 Kasım Öğretmenin Mücadele Günüdür" ifadesini kullandı.

Açıklamada, "Birliğimizden aldığımız güçle insanca yaşamanın, mesleğimizin saygınlığının peşindeyiz! Her ilde, her okulda bir araya gelecek, hak ettiğimiz çalışma şartlarını tesis etmek ve yeni haklar kazanmak için mücadele edeceğiz! 24 Kasımlar artık özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin Birlik Sendikası’nda mücadele günüdür!" denildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

Biz, öğretmeniz!

Özel okullarda, kreşlerde, kurs ve etüt merkezlerinde, meslek ve teknik liselerinde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde, halk eğitim merkezlerinde emek veririz.

Denetimsiz okullarda açlık sınırında ve hatta altında, sigortasız, uzun süreler boyu çalışırız.

Ücretimizin yarısını ev kirasına, kalanını fatura ve market masraflarına harcarız.

Kamuda öğretmen olmayı bekliyor kimimiz, hem de yıllarca… Kimimizi ise atama kuyruklarında beklerken genç yaşta kaybediyoruz. Öfkeliyiz!

Her seçim öncesi dinlediğimiz vaatlere rağmen meclisten hiçbir sorunumuza çare olmayan yasalar geçiriliyor.

Bir bakan konuşuyor, haklarımızı kaybediyoruz.

Öteki konuşuyor, bu ülkenin her bir insanının hayatında bıraktığımız ize rağmen, rencide ediliyoruz.

Patronlar, çalıştığımız okulları büyük kârlar elde edebilecekleri bir sektör olarak değerlendiriyorlar.

Patronlar, kazandıkları cirolarla okul üstüne okul, şirket üstüne şirket kuruyorlar. İnşaat, ticaret, spor, sağlık, reklam… ve daha nice sektörde patronlar, bizlerin emeği ile kazandıklarını başka kazanç kapılarına aktarıyorlar. Dernekler kuruyor, bir araya geliyor, asgari ücrete çalışabileceğimize hükmediyorlar.

Biz, geçinemiyoruz!

Çalıştığımız okullarda kazandığımız ücretler borçlarımızı kapatmaya yetmiyor. Okuldan çıkıp kursa ve oradan özel derse gidiyor; her gün çalışıyor, her gün sömürülüyoruz.

En sık 24 Kasım’larda hatırlanıyoruz. Patronlar çiçekler, hediye çekleri ve balolarla bütün yıl çektiğimizi unutacağımızı sanıyor. Verilen çiçekleri almamak için kulağını kaşıyanlar, kutlama mesajları gönderiyor. Günümüz için düzenlenen ve kendi ellerimizle hazırladığımız etkinlikler, çalıştığımız okula reklam oluyor!

Tüm bu riyakarlığa boyun eğmemiz, sessizleşmemiz ve yalnız olmamız isteniyor.

Çünkü biliyorlar, bir araya gelerek vereceğimiz bir mücadele bizden çaldıkları ücretleri bize yeniden kazandıracak, geçinmemizi sağlarken onları kârlarından edecek.

24 Kasım’larda samimiyetten uzak kutlamalara boğarken, diğer tüm zamanlarda bizleri yok sayan özel öğretim kurumu patronlarına ve atama vaatleri ile bizi seçim öncesi siyasi rantlarına malzeme eden patron temsilcilerine sesleniyoruz:

HAKLARI İÇİN MÜCADELE EDEN,

KÂR HIRSINIZA BOYUN EĞMEYEN,

OKULLARDA SÖMÜRÜYÜ SÖKÜP ATACAK,

ÖĞRETMENLER VAR!

Biz Birlik Sendikalı öğretmenleriz.

Birliğimizden aldığımız güçle insanca yaşamanın, mesleğimizin saygınlığının peşindeyiz!

Her ilde, her okulda bir araya gelecek, hak ettiğimiz çalışma şartlarını tesis etmek ve yeni haklar kazanmak için mücadele edeceğiz!

24 Kasımlar artık özel kurumlarda çalışan öğretmenlerin Birlik Sendikası’nda mücadele günüdür!

Özel kurumlarda çalışan her öğretmen arkadaşımızı aramıza katılmaya ve bu mücadeleyi büyütmeye davet ediyoruz.

Öğretmenler günümüz kutlu olsun!

Yaşasın birliğimiz, yaşasın Birlik Sendikası!

Birlik Sendikalı Öğretmenler