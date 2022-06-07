Üst üste iki saldırı: AKP'li vekilin ve kardeşinin evi tarandı

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Akay’ın Akçakale'deki evine dün gece saldırı düzenlendi.

UrfaPusula'da yer alan habere göre, s​​​aat 02.00 sularında yaşanan olayda Akay’ın köy odasına 14 mermi isabet ettiği öğrenildi. Kalaşnikoflu saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Öte yandan yine dün gece Ahmet Akay’ın bürokrat kardeşi Ali Akay’ın da evi tarandı.

AKP Urfa Milletvekili Ahmet Akay’ın oğlu Hasan Akay’ın babasının dokunulmazlık kazandıran TBMM araç kartını 48 bin dolar borç karşılığında bir başkasına verdiği ortaya çıkmıştı.