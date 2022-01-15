'Üst düzey Cemaatçiler ya yurt dışına çıktı, ya AK Parti içerisinde siyasete devam ediyor'

İYİP Grup Başkanvekili Erhan Usta, Konya’da yerel yayın yapan Kanal 42’de gündemi değerlendirdi.
Usta şunları söyledi:
- “Adil olmamız lazım. Terör örgütü, terör örgütüdür. FETÖ, en büyük ihaneti yapmadı mı bu ülkeye? 15 Temmuz’u yaşattı bu ülkeye. Ülkeyi ele geçirmeye çalıştı. O kadar şehit verdik. Bir sürü gazimiz var. Milletin silahını milletin üzerine doğrulttu. Büyük bir terör örgütüdür, lanetliyoruz hepimiz.
- Bu tarafta yapılana, ‘niye yapıldı’ demiyorum. Bu tarafta yapılan, Genel Başkanımız da ifade etmiş, ‘doğrudur biz de katılıyoruz’ demiş. Ama o zaman bu tarafta olanı niye yapmıyoruz?
- Şu an SPK Başkanı yanlış hatırlamıyorsam 15 veya 16 yıl Bank Asya’da çalışmış, ilk orada işe başlamış, ondan sonra genel müdür yardımcılığına kadar gelmiş, 16 yıl çalışmış bir arkadaş. Bakın, ‘FETÖ’cüdür’ falan demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Ama bir kişi, oranın en üst kademesine kadar geliyor, 16 yıl çalışıyor, FETÖ ile hiçbir iltisakı olmuyor, günün sonunda. Ama Bank Asya’ya para yatıran birisi FETÖ’den dolayı bu ülkede ihraç ediliyor. Şimdi buna ne diyeceksiniz? Ben bunu anlayamıyorum.
- Öbür tarafta Sayın Nebati’nin bunlarla fotoğrafı çıkmadı mı? Bir sürü, şu anda AK Parti milletvekillerinin fotoğrafları yok mu? 17-25’ten sonra dahi, isim vermeyeceğim siz bulun, şu anda AK Parti’de çok üst düzey olan birisinin Fetullah Gülen’e övgülerini bilmiyor muyuz? Cemaati övüyor, diyor ki ‘Cemaate birileri sızdı.” (ANKA)