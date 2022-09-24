Uşşaki tarikatına bağlı vakıf kuruldu

Vakıf kuran tarikatlara dün bir yenisi daha eklendi. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün Resmi Gazete’de yayımlanan kararıyla Uşşaki tarikatının Balıkesir’deki "lideri" Sıddık Naci Eren’in adını taşıyan bir vakıf kuruldu.

Cumhuriyet'ten Sefa Uyar'ın haberine göre, mal varlığı 80 bin lira olarak belirlenen vakfın sona ermesi durumunda ise borçların tasfiyesinden arta kalan mal, Türkiye Diyanet Vakfı’na devredilecek.

Eski AKP’li belediye başkanı mütevelli heyetinde

Vakfın mütevelli heyeti üyeleri arasında Sıddık Naci Eren’in çocuklarının yanı sıra eski AKP’li Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da bulunuyor.

Uşşaki tarikatı yakın zamanda çocuğa cinsel istismar olayıyla da gündeme geldi. Tarikatın şeyhlerinden Fatih Nurullah takma adlı Eyyüp Fatih Şağban, 1 Eylül 2020’de çocuğa cinsel istismardan tutuklandı.