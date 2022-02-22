Çocuk istismarından ceza alan Uşşaki tarikatı şeyhine bir istismar davası daha!

Uşşaki tarikati şeyhi Eyyüp Fatih Şağban, Sakarya'nın Akyazı ilçesi Kuzuluk'ta bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. HalkTV'de İsmail Saymaz'ın köşesinde aktardığına göre Fatih Nurullah adıyla bilinen Şağban’a bu kez baldızının çocuğunu istismar etmekten dava açıldı.

İstismarın yine Akyazı'daki dergahta olduğu belirten Saymaz, Sakarya Cumhuriyet Başasavcılığı'nın iddianamesine göre Şağban'ın iki yıl önce dergaha gelen ve o tarihte 12 yaşında olan çocuğa cinsel istismarda bulunmakla suçlandığını dile getirdi.

İddianamaye göre istismarın çocuğun ifadesiyle ortaya çıktığını belirten Saymaz, ifadeye katılan adli görüşmecinin de beyanların tutarlı ve güvenilir olduğunu kaydetti.

Saymaz, "Şağban hakkında 12 yaşından küçük çocuğun cinsel istismarı suçundan beş yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlk duruşma, 17 Mart'ta görülecek" dedi.