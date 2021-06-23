Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, müridinin 12 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Uşşaki tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şağban, 'cinsel istismardan' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Uşşaki tarikatı liderine 10 yıl hapis cezası
Tutuklu yargılanan Uşşaki tarikatı lideri Eyyup Fatih Şağban, çocuğun cinsel istismarı suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Haber Merkezi
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, müridinin 12 yaşındaki çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Uşşaki tarikatı lideri Eyyüp Fatih Şağban, 'cinsel istismardan' suçundan 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.