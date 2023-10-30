Uskumruköylülerin 19 haftadır protesto ettikleri kaçak beton santrali Boğaziçi Beton’a aitmiş!

İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy’ün Uskumru Caddesi'nde Nisan ayında kaçak bir beton santrali inşasına başlanmış ve tabelası bile olmayan bu inşaat yöre halkının tepkisini çekmişti.

Uskumruköy ve ilerisindeki Gümüşdere köyleri İstanbul’un hala yeşil kalmış doğasıyla nefes alma yerlerinden. Yörede yaşayanlar, beton santrali adımının, buraların betona gömülerek imara ve talana açılması anlamına geldiğini vurguluyor.

Üçüncü köprünün Avrupa ayağını şehrin merkezine bağlama amacıyla Kilyos Sarıyer tüneli için yapıldığı söylenen bu santralin sahibinin, tünelin de inşaatını yapan IC İçtaş olduğu iddia ediliyordu.

Kuzey Ormanları’nda 1. Derece Sit alanına yapılan bu kaçak santral, 19 haftadır her pazar günü protesto ediliyor. Yöre halkı, bu eylemliliğin yanı sıra hukuk mücadelesine de girdi ve geçtiğimiz ay savcılığa suç duyurusu yaptı. Suç duyurusu, başka kişi ve kurumlarca da yapıldı.

Avukatlarının Sarıyer Belediyesi’ne santralin ruhsatını sorguladığı dilekçeye gelen cevap ise santralin sahibinin Boğaziçi Beton (BOBET) olduğunu ortaya çıkarttı.

Kaçak Santral ile BOBET’in hisselerinin değeri arttı

Öte yandan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun internet adresinde 16 Ekim’de duyurulan bilgi, Boğaziçi Beton’a ait olan bu kaçak santralin İçtaş’a hizmet vermek için kurulduğunu gösteriyor.

Boğaziçi Beton Sanayi'nin açıklamasına göre, IC İçtaş'la Sarıyer Kilyos Karayolu Tünel projesi için hazır beton üretim, tedarik ve nakliye sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında yaklaşık 1 milyar 250 milyon TL tutarında hazır beton üretim, tedarik ve nakliye işi yapılacak.

Bununla birlikte, proje kapsamında hazır beton üretimi için Uskumurköy'de mobil hazır beton tesisi kurulmasına karar verildiği bildirildi.

16 Ekim’de “kurulmasına” karar verilen santral şu anda faal durumda. Buna ek olarak, bölgedeki artezyen kuyusu, yöredeki kıt olan su kaynaklarına bir tehdit oluşturuyor.

Bu işbirliği açıklamasından sonra BOBET’in hisselerinin bir miktar arttığı da konuşuluyor.

Uskumruköylüler vazgeçmiyor: 29 Ekim’de 20. eylem gerçekleşti

Uskumruköylüler Cumhuriyetin 100. yıldönümüne denk gelen 29 Ekim pazar günü her pazar olduğu gibi saat 12:00’de kaçak santral önünde protesto eylemi yaptı. Cumhuriyet'in 100. yıldönümü vesilesiyle pankart da tutan Uskumruköylüler bu hukuksuzluğa ve oldu bittiye karşı çıkarak Cumhuriyet değerlerine sahip çıktıklarını gösterdi.

Uskumruköylülerin eylemde yaptıkları basın açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Değerli İstanbullular ve Sarıyerliler

Sarıyer Uskumruköy'de, Uskumru Caddesi üzerindeki 69 numaralı parselde beş aydır tabelası bile olmadan devam eden ve artık tamamlanan kaçak beton santrali inşaatı önünde bir araya geldik.

Bugün 29 Ekim 2023 bizler cumhuriyetin 100. Kuruluş yılını büyük bir coşku ile kutluyoruz. kutlamanın yanı sıra atamızın bizlere öğütlediği gibi mücadelemize devam ediyoruz ve edeceğiz. Bu yüzden burada beton santraline , talana , ranta hayır demek için 20. kez bir araya geldik. Çevremizi doğamızı, suyumuzu ,geleceğimizi temiz bir şekilde gelecek nesillere devredebilmek için mücadelemize devam ediyoruz. Atam sen rahat uyu demek maalesef bugünlerde gittikçe zorlaşıyor bizler sadece kutlamalarda değil bize miras bırakılan mücadele ruhuyla burada bulunmaktayız ve haykırmaya devam edeceğiz. Anayasamızı çiğneme demeye devam edeceğiz bizleri ne kadar ayrıştırmaya kalksalar da bizler bir saf oluşturmaya devam edip asla teslim olmayacağız. Ekolojiyi esas alarak yaşam alanlarımızı savunmaya devam edeceğiz.

Basına ve kamuoyuna saygı ile duyurulur."