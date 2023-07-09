Uskumruköylüler vazgeçmiyor: Kaçak beton santraline karşı 4. kez toplandılar

İstanbul Uskumruköy’deki kaçak beton santrali inşaatı yöre halkı tarafından dördüncü pazar da protesto edildi.

Bugün saat 12.00’de santral inşaatı önünde toplanan Uskumruköylüler ve diğer Sarıyerliler Uskumru Caddesi’nde 69 nolu parsele kaçak olarak inşa edilmeye başlanan beton santralini protesto ettiler. 18 Haziran’dan beri her pazar saat 12.00’de santral inşaatının önünde bu protesto eylemi gerçekleştiriliyor.

Beton santralinin havaya ve yeraltı sularına saçtığı kirlilik ve yarattığı gürültü ile hem insanlara, hem de diğer canlılara tehlike saçacağını belirten bölge halkı, Uskumruköy Gümüşdere hattındaki nüfusun, köyleri ve sakin yaşamı, çiftlikleri ve seraları, bahçeleri ile doğa içinde yaşamayı istediğini dile getiriyor.

Jandarmanın 'yasak' kararına karşın çok sayıda kişi katıldı

Bu eylem öncesinde Jandarma komutanlığı eylemi yasakladığını bildirmiş, eyleme gelecekleri gözaltına alıp direkt mahkemeye sevk etmekle tehdit etmişti. Bugün de saat 10.30’dan itibaren üç haftadır eylem yapılan santralin karşısındaki yol kenarında jandarma araçları başka araçların park etmelerini engelleyecek şeklinde konumlanmıştı. Dün de santralin inşaatının girişine kamera asıldığı yöre halkı tarafından fark edilmişti. İnşaatın, inşaat bilgilerini içeren zorunlu tabelayı koymamasına rağmen, kamera konulması yöre insanlarında şaşkınlık ve öfke yaratmıştı.

Bunlara rağmen bugünkü eyleme çok sayıda kişi katıldığı ve şimdiye kadarki en yüksek katılım sağlandığı görüldü.

"Beton santrali istemiyoruz" sloganının atıldığı eylemde basın açıklamasını yöre halkı adına Boğaziçi Üniversitesi Matematik

Profesörü İlhan İkeda okudu.

'Sahte plakalı jip yerine kamera'

İkeda şunları kaydetti:

"Sarıyer Uskumru Caddesi 69 numaralı parselde yer alan beton santrali inşaatı önünde 4. kez bu

inşaatı protesto etmek için biraradayız!

Geçen Pazar günü gerçekleştirilen üçüncü basın açıklamamız sırasında bizleri gözetleyen ve yaklaştığımızda kaçan sahte plakalı jipin yerine bu hafta inşaat girişine kameraların takıldığını görüyoruz.

Geçen iki hafta içinde Kısırkaya-Uskumruköy hattı üzerinde bölge sakinlerine konu ile ilgili bilgilendirmeler yapılmıştır. Bu hafta da 'Beton santrali istemiyoruz!” adlı imza kampanyamızı civar köyleri ve siteleri kapsayacak şekilde başlatıyoruz...

Buradan kameralar aracılığıyla inşaat şirketine sesleniyoruz... Talebimiz devam etmektedir! Bu inşaat alanı derhal eski yeşil haline getirilmelidir! Bu yönde santrali yapan inşaat şirketinin somut adım atmasını bekliyoruz!"