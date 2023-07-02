Uskumruköylüler beton santralini protesto için 3. kez bir araya geldi

İstanbul'da Kilyos-Sarıyer arasında yapılmak istenen Tünel inşaatı için kurulmak istenen beton santrali, çevre sakinleri tarafından doğaya geri dönülemeyecek ölçüde zarar vereceği için istenmiyor.

Yön Haber'de yer alan habere göre, Uskumruköylüler, beton santralini protesto etmek için 3. kez bir araya geldi ve basın açıklaması yaptı.

Açıklamayı Uskumruköy sakinlerinden Boğaziçi Üniversitesi Matematik Profesörü İlhan İkeda yaptı.

Açıklama şöyle:

"Değerli Sarıyerliler!

Sarıyer Uskumru Caddesi 69 numaralı parselde yer alan beton santrali inşaatı önünde 3. kere bu

inşaatı protesto etmek için bir aradayız!

Geçen Pazar günü gerçekleştirilen ikinci basın açıklamamızdan sonra arabalarla konvoy oluşturduk.Gümüşdere Kısırkaya hattı boyunca ilerleyerek yöre sakinlerini bu beton santrali inşaatının sağlığımıza ve çevreye vereceği tahribat, artacak inşaat kamyonları trafiğinin zaten mevcut riskli trafiği daha da beter hale getireceği yönünde bilgilendirmelerde bulunduk ve harekete geçme çağrısı yaptık! Yani Uskumruköy-Gümüşdere-Kısırkaya “Beton Santrali İstemiyoruz!” direniş hattımızı oluşturduk!

Beton santralinin yaratacağı çevre kirliliğinin ve ölümlü kazalarla sonuçlanacak trafik yoğunluğunun tekrar tekrar dile getirildiği, 2. basın açıklamamızda da detaylı şekilde özetlediğimiz, toplantının ardından bu kadar zaman geçmesine rağmen, santrali inşa etmeye başlayan şirket istenmediği halde hala bölgede bulunmaktadır! Bu durum yöre halkını rahatsız etmektedir! Bir an önce bu santral inşaatı bu bölgeden taşınmalıdır!

Son olarak… Halihazırda beton dökülerek mahvedilmiş olan eski beton santrali sahasının acil olarak

yeşil hale getirilmesi talebimiz bölge sakinleri olarak devam etmektedir. Bu yönde santrali yapan

inşaat şirketinin somut adım atmasını bekliyoruz!

Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."