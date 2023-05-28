Üsküdar'da ülkücü grup sandık görevlilerine ve müşahitlere saldırdı

İstanbul Üsküdar'da bulunan Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaklaşık 30 kişilik ülkücü bir grup, tutanak imzalama esnasında “Kılıçdaroğlu’na fazla oy çıktığı” gerekçesiyle sandık görevlilerine ve müşahitlere saldırdı.

TKP müşahitinin aktardığına göre, bir sandıkta Recep Tayyip Erdoğan'a basılmış oy pusulasının farklı yerlerine de mühür basılması sonucunda oyun geçersiz sayılmasına itiraz eden ülkücü grup, itirazın kabul edilmemesi üzerine avukatlara, sandık görevlilerine ve müşahitlere saldırdı.

Grubun gün boyunca kalabalık bir şekilde okulları gezerek provokasyon yaratmaya çalıştığı kaydedildi.