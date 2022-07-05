Üsküdar’da kiracıyı silahla rehin alan ev sahibi tutuklandı

Üsküdar’da Yusuf Ziya Ö. kirada oturduğu evden çıkmasını isteyen ev sahibi Ü.Ç. tarafından silahla tehdit edildi. Yusuf Ziya Ö.’nün oturduğu evi satın alan yeni ev sahibi Ü.Ç., dairenin 1 Temmuz’da boşatılması için verdiği sürenin dolmasıyla evi bastı. Kiracısı ve misafirlerine silah çeken ve evdekileri rehin alan Ü.Ç., silahlı tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı.

Üsküdar Barbaros Mahallesi’ndeki Bahar Sitesi’nde kiracı olarak oturan Yusuf Ziya Ö.’nün oturduğu konut, bir süre önce Ü.Ç.’ye satıldı. İddiaya göre Ü.Ç. evi aldıktan sonra kiracısı olan Yusuf Ziya Ö.’den okullar kapandıktan sonra evi boşaltmasını istedi. 1 Temmuz’a kadar evi boşaltması talep edilen kiracının belirttiğine göre Ü.Ç. gece geç saatlerde evi izlemeye başladı.

Ev sahibi gece gelip herkesi tehdit etti

Olay günü Y.Z.Ö. evde arkadaşlarıyla birlikte otururken, ev sahibi Ü.Ç. giriş katta olan evin camına vurdu. Y.Z.Ö. camdan dışarı bakınca Ü.Ç. küfürler ederek kapıyı açmalarını istedi. Kiracı Y.Z.Ö. balkon kapısını araladığı sırada, balkona atlayan Ü.Ç. kapıyı itip Y.Z.Ö'ye vurdu. Belindeki tabancasını çıkaran Ü.Ç. tabancadaki mermiyi namluya vererek silahı Y.Z.Ö. ve arkadaşlarına doğrultarak “Hepiniz köşeye geçin. Siz kimsiniz? Ben size Temmuz’a kadar evi boşaltın dedim” dedi.

'Seni öldürürüm, üç gün içerisinde evi boşaltın!'

Silahı Y.Z.Ö.’ye doğrultan Ü.Ç., “Seni öldüreyim mi?” diye tehdit eti. Saldırgan ev sahibi Ü.Ç. Y.Z.Ö.’ye “Seni öldürürüm, üç gün içerisinde evi boşaltın!” dedi. Silahını kiracısı Y.Z.Ö.’nün bacağına doğrultan Ü.Ç., “Seni bacağından vuracağım” dedi ve evden çıkarak uzaklaştı. Bu esnada ev sahibinin geri döneceğinden korkan Y.Z.Ö. ve arkadaşları, binanın çatı katına çıktı.

Polis suçüstü yakaladı

Y.Z.Ö. ve arkadaşları durumu polise bildirirken saldırgan ev sahibi geri döndü ve tekrar eve girmeye kalkıştı. Eve giremeyen Ü.Ç., silahının kabzası ile evin camlarını kırdı. Saldırgan ev sahibi eve girmeye çalıştığı esnada olay yerine gelen polis ekipleri Ü.Ç.’yi gözaltına alırken yanında bulunan ruhsatlı silahını da aldı.

Saldırgan tutuklandı

Adliye sevk edilen zanlı, silahlı tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ve mala zarar verme suçlarından tutuklandı. Ü.Ç.’nin olay günü evi basmaya gelirken 2 araca çarptığı da güvenlik kameralarının incelenmesiyle tespit edildi. (İHA)