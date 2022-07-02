Kiracı evden çıkmasını isteyen ev sahibini bıçakladı

Olay, dün gece Kızılpınar Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, Samet K., kiracısı Murat O.’dan evi boşaltmasını istedi.
Çıkan tartışma sonrasında Murat O., ev sahibini bacağından ve kolundan yaraladı.
DHA'nın haberine göre, ihbar sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Samet K., tedaviye alındı.
Polis, Murat O.’yu evinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Murat O., çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.