Sedat Peker'in işaret ettiği Hasan Yeşildağ kimdir, Erdoğan'la bağı ne?

Ülkücü mafya Sedat Peker'in "Ben size hasan yeşildağ’ı yazdığım da, hepiniz kafalarınızın üstüne dikileceksiniz. Ayaklarınız havada, kafalarınız yerde olacak. Olmaz arkadaş diyeceksiniz. Ben size delilleri ile anlatacam" paylaşımı sonrası Yeşildağ merak konusu oldu.

Hasan Yeşildağ kimdir?

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pınarhisar Cezaevi’ne girdiğinde, Erdoğan'ı korumak adına "gönüllü olarak suç işleyip içeri giren" ve cezaevindeki korumalığını yapan isimdi Hasan Yeşildağ.

Aslen Rizeli olan Hasan Yeşildağ'la ilgili en çarpıcı bilgileri yazan kişi, havuz gazetesi yazarı Mahmut Övür olmuştu. Övür'ün 16 Şubat 2006 tarihindeki Sabah Gazetesi'nde yer alan yazısından bir bölüm şöyle;

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'li Meclis Üyesi Zeki Yeşildağ, müzmin bekârlığa son vermiş ve Washington'da dünya evine girmiş. Biliyorsunuz, Yeşildağ soyadı İstanbul'un hatta Türkiye'nin yüksek tepelerinde bir hayli etkili... Özellikle Hasan Yeşildağ adı bu köşeyi izleyenlerin hiç de yabancısı değil. Aslında Yeşildağ kardeşlerin inanılmaz yükseliş öyküleri gerilim ve macera romanlarına taş çıkartacak cinsten. Şimdi bu romana yeni bir bölüm daha ekleniyor. Bu bölüm, Yeşildağ ailesine yeni bir ismin katılmasıyla başlıyor. Washington'da mütevazı bir evlilik töreni... Damat adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Zeki Yeşildağ. Gelin adayına gelince... İşte o ismi duyduğunuzda siz de şaşıracaksınız. Çok değil 12 yıl önce Türkiye'yi sarsan "Civangate" skandalına imza atan, dönemin Emlakbank Genel Müdürü Engin Civan'ı bilirsiniz. Washington'daki mütevazı düğünün gelin adayı Engin Civan'ın kızkardeşi Müjde Civan.

Abdi İpekçi suikastinde de adı geçen Yeşidağ'ın itirafçı olduğu iddia edilmişti. Yeşildağ'ı anlatmayı yandaş Mahmut Övür şöyle sürdürüyor;

Ağca yanlışlıkla salıverildikten sonra yakalandığında, kardeşi Adnan Ağca cezaevinin önünde medya ordusu karşısında isyan ediyordu. Öfkeliydi Adnan Ağca. O öfkeyle ileri geri bir sürü şey söyledi. Söylediklerinin içinde elle tutulamayacak saçma şeyler de vardı, gerçekten düşündürücü iddialar da... İşte Ağca'nın iddialarından biri: "Başbakan'ın gizli kasası Hasan Yeşildağ. Hergün gizli gizli görüşme yapıyorlar. Mehmet Ali Ağca'nın suç ortağı Hasan Yeşildağ, Kartal'da beraberlerdi. Şaşırtıcı değil mi? Ne demek istiyor acaba? İnsanın aklına "yine deli saçması bir iddia ortaya atılarak kafaların karışması amaçlanıyor" düşüncesi geliyor. Ama ya öyle değilse? İşin doğrusu Adnan Ağca'nın bu sözlerini büyük çoğunluk "deli saçması" olarak değerlendirdi ki, sadece bir televizyon bülteninde yayınlandı. Ve hiç kimse bu sözlerin ne anlama geldiğini de sormadı.

Uyuşturucu kaçakçılığından hapis yattı

Tuncay Özkan ise, Milliyet Gazetesi'ndeki köşesinde Hasan Yeşildağ-Tayyip Erdoğan ilişkisini şöyle anlatıyordu:

Hasan Yeşildağ, Abdullah Çatlı grubunun adamıydı. Sonra bu bağ bitti. Çünkü işe uyuşturucu karıştı. Hasan Yeşildağ, Türkiye'de Abdi İpekçi dahil cinayetlere karışmış, tutuklanmış, polise konuşmuş ve bazı arkadaşlarını ele vermişti. Kaçaktı İsviçre'de... İsviçre'de uyuşturucu ve örtülü faaliyetlerinden dolayı cezaevinde yattı. Avrupa'da uyuşturucu işini iyi bilenlerden... İsviçre savcılarının ve gizli servisinin bunlarla ilgili bilmediği hiçbir şey yok. Kullanılmışlıkları da çok... Ama nedense onunla birlikte cezaevinde olanlar bir daha İsviçre'ye giremezken, Yeşildağ İsviçre'yi ikinci vatanı yaptı. Halen kardeşlerinden Ali, çeteci Ali Fevzi Bir'i fidye için kaçırmaktan aranıyor. Cin gibi iki kardeş Hasan ve Zeki Yeşildağ birlikte hem siyaset, hem ticaret yaşamında para ve yer kazanıyor. Hasan Yeşildağ, dans virtüözlüğü gibi batı toplumunun modernliklerine de olağanüstü uyum sağladığı için hem liberallerin yanında, hem siyasal İslam içinde hiç sıkıntı çekmiyor. Bu ailenin etkinliğinde İsviçre çok önemli bir yer tutuyor. Tayyip Erdoğan "Yeşil-dağ benden üç gün önce cezaevine girmiş arkadaş" diyor ya, zamanlama olarak doğru içerik olarak yanlış.

Erdoğan'ın fedaisi

Erdoğan, dört aylık cezasını tamamlamak için Pınarhisar Cezaevi'ni seçmeden önce, Hasan Yeşildağ basit bir çek suçu için aldığı beşbuçuk aylık cezayı Pınarhisar Cezaevi'nde geçirmek maskesiyle buraya yerleşti. Önce Pınarhisar'dan sekiz tane ev kiralandı, buralara güvenilir isimler yerleştirildi. İlçe girişindeki benzinlik kameralarla donatıldı, böylece ilçeye giriş ve çıkış kontrol altına alındı.

Erdoğan'ın görüşme trafiğini de yönetiyordu. Cezaevindeki mahkûmların birçoğu başka cezaevlerine naklediliyor, cezaevi baştan aşağı yeniden tefriş ediliyordu. Yerlere halılar seriliyor, pencerelere perdeler asılıyor, Erdoğan kendini evinde sansın, alıştığı nimetlerinden eksik kalmasın diye her türlü konfor sağlanıyordu. Her yana, her köşeye kameralar yerleştiriliyor, silahlı adamlar dört tarafa konuşlandırılarak çok sıkı bir koruma yapılıyordu. Cep telefonu masasından eksik olmayan Erdoğan'ın görüşme trafiğini de, Hasan Yeşildağ organize ediyordu.

Eski ülkücü, Ümraniye bombacısı

Kasım 2008'de Rizeliler günü nedeni ile yapılan kutlamalara Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Rize Milletvekili Ali Bayramoğlu, AKP İl Başkanı Yılmaz Katmer, Çayeli Kaymakamı Mehmet Aktaş, THY Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hamdi Topçu ve Hasan Yeşildağ katılmıştı.

Öte yandan eski ülkücü Hasan Yeşildağ 12 Eylül öncesi Ümraniye Bombacısı olarak biliniyordu.