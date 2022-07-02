Sedat Peker bu kez Erdoğan'ın en yakınındaki ismi hedef aldı

Ülkücü mafya Sedat Peker, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en yakınıdaki isimlerden biri olarak bilinen Hasan Yeşildağ'a ilişkin dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

"Ben size hasan yeşildağ’ı yazdığım da, hepiniz kafalarınızın üstüne dikileceksiniz. Ayaklarınız havada, kafalarınız yerde olacak. Olmaz arkadaş diyeceksiniz. Ben size delilleri ile anlatacam" diyen Peker, "Ayrıca Tayyip Beyin eşine saygısızlık yaptığını düşündüğümüz için kendisine saldırı yaptığımız sayın Fevzi İşbaşaran ile telefonla konuştuk. Kendisi ben kimsenin ailesine namussuzluk yapmam, benim düşmanlığım Tayyip Erdoğan ile dedi. Kendisi ile helalleştik. Artık dostuz…" ifadesini kullandı.