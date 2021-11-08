Üsküdar'da boğaza nazır kupon arazinin satışı mahkemelik

AKP'li Üsküdar Belediyesi’nin 30 milyon 897 bin TL tahmini bedel ile satışa çıkardığı Altunizade’deki otel imarına sahip kupon arazi mahkemelik oldu. CHP, satış kararının ve 11 Kasım’daki ihalenin iptali için dava açtı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre Üsküdar Belediye Meclisi'nin 6 Ekim 2021 tarihli oturumunda, Altunizade'de bin 343 metrekarelik “turizm tesisi” fonksiyonunda kalan belediyeye ait parselin, gelir getirmesi amacıyla ihale ile satılabilmesi için belediye encümenine yetki verildi.

Şu an üzerinde İBB şirketi İSPARK tarafından işletilen otoparkın bulunduğu arazinin satış kararı; AKP-MHP grubunun oyları, CHP ve İYİP grubunun muhalefetine rağmen kabul edildi. Üsküdar Belediyesi Encümeni, kararın ardından 30 milyon 897 bin TL tahmini bedel ile 11 Kasım 2021'de ihaleye çıkma kararı aldı. Meclis kararına muhalefet eden CHP satışı yargıya taşıdı.

'Kamuya bedelsiz terk edildi, satılamaz'

Üsküdar Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi avukat Ayça Betül Kını Mete, meclis kararının ve 11 Kasım'da gerçekleştirilecek satış ihalesine ilişkin encümen kararının öncelikle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile dava açtı. Dava İstanbul 10.İdare Mahkemesi'nde görülecek.

Dava dilekçesinde, arazinin geçmişte çevredeki parsellerin ruhsat alabilmek için yol ve park olarak kullanılmak üzere kamuya terk ettiği alanlardan oluştuğunun altı çizilerek imar mevzuatına göre satılmasının ve özel mülkiyete geçmesinin mümkün olmadığı vurgulandı. Dilekçede “Kamuya bedelsiz terk edilen yerin, terk sonrası amaç dışı kullanımı söz konusu olup siyasi çıkar, bireysel yarar ya da rant amaçlı plan değişikliği olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir” denildi.

'Rayiç bedelin altında değer biçildi'

Parselin çevresindeki benzer durumdaki arazilerin satış değerinin 80 milyon TL civarında olduğuna dikkat çekilerek encümen kararı ile ihalede tahmini satış bedelinin 30 milyon lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Dilekçede “Bu bedelin rayiç bedellerin son derece altında olduğu, bu şekilde yapılacak bir satışta kamu zararı bulunacağı açıktır. Bu arsa satışında, siyasi çıkar, bireysel yarar ya da rant amaçlı bir satış olma ihtimalini akla getirmektedir” denildi. İhalenin açık arttırma usulü ile değil kapalı teklif usulü ile yapılacak olmasının da şeffaf olmadığı belirtildi.

Söz konusu meclis kararında satış gerekçesinin açıklanmadığı, ne gibi bir kamu yararı bulunduğuna ilişkin meclise bilgi verilmediği kaydedildi. İstanbul'da yoğun bir öğrenci yurdu ihtiyacı bulunduğuna da dikkat çekilerek kamusal arazilerin, kamunun yararına sunulması gerektiği vurgulandı.

2014-2020 arasında 4 milyarlık arazi satıldı

Davayı açan CHP'li Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Ayça Betül Kını Mete, AKP'li Üsküdar Belediyesi'nin 2014 yılından 2020 yılına toplam 78 bin 612 metrekarelik 4 milyar TL değerinde belediye arazisini sattığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Üsküdar Belediyesi, bütçesi itibariyle bu satışlardan elde edilen kamusal gelire ihtiyacı olmamasına rağmen Üsküdar halkının malı olan arazileri, adrese teslim ihalelerle hiç bir şeffaflık ve kamusal denetim olmadan sürekli satmıştır. Buradan gelen gelir de Üsküdar halkı için harcanmamıştır.

Üsküdar halkının yoğun bir otopark, yeşil alan ve öğrenci yurdu gereksinimi olmasına rağmen bu arazinin özel mülkiyete otel yapılmak üzere satışı, Üsküdar belediyesinin halk için değil rant için çalıştığının açık göstergesidir."