Üsküdar'da bir kadın boşandığı eşi tarafından silahla yaralandı

Üsküdar’da bir kadın boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu. 3 çocuk annesi kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan yakalandı.



Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Göztepe Köprüsü üzerinde meydana geldi. Muharrem Gürdeğin 1 yıl önce boşandığı eşi Fikrinaz Gürdeğin'e beraber bindikleri münibüsten indikleri sırada 3 el ateş açtı. Saldırı sonrası kadın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan saldırganı yakalayarak emniyete götürdü.



Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)