Üsküdar’da bir kadın boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu. 3 çocuk annesi kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan yakalandı.
Olay, dün öğle saatlerinde Üsküdar Ünalan Mahallesi Göztepe Köprüsü üzerinde meydana geldi. Muharrem Gürdeğin 1 yıl önce boşandığı eşi Fikrinaz Gürdeğin'e beraber bindikleri münibüsten indikleri sırada 3 el ateş açtı. Saldırı sonrası kadın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan saldırganı yakalayarak emniyete götürdü.
Öte yandan hastaneye kaldırılan genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İHA)
Üsküdar'da bir kadın boşandığı eşi tarafından silahla yaralandı
Üsküdar’da bir kadın boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu. 3 çocuk annesi kadın hastaneye kaldırıldı.
Haber Merkezi
Üsküdar’da bir kadın boşandığı eşi tarafından silahla vuruldu. 3 çocuk annesi kadın hastaneye kaldırılırken saldırgan yakalandı.