Üsküdar Selimiye'de anaokuluna ait binaya kuran kursu yerleştirilmesine karşı eylem

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde yer alan Saliha Tunç Anaokulu'na tahsis edilmesi gereken binanın bir yıllığına Kuran Kursuna tahsis edilmesi üzerine; Selimiye Semt Evi Gönüllüleri ve mahalle sakinlerinin katılımıyla bu sabah bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi'ne ait olan binanın temeli 6 Kasım 2022 tarihinde temeli atılmıştı. Binanın ilk günden bu yana anaokuluna tahsis edilmesi beklenmekteydi. Binanın temel atma törenine katılan AKP'li Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, törende "Burada çok yakında harika bir yapı yükselecek. Hem sağlık hem eğitim amaçlı binamız şimdiden hayırlı olsun. Yaklaşık 2 buçuk dönümlük bir parselde toplam 1000 metrekarelik bir inşaat alanımız olacak. Okulda 6 adet ana sınıfı yer alacak " ifadelerini kullanmıştı.

Anaokulu öğrencilerinin 2023-2024 Eğitim öğretim yılında yapılan yeni binaya yerleştirilmesi beklenirken binanın Üsküdar Belediyesi tarafından 1 yıllığına Kuran Kursuna tahsis edildiği öğrenildi.

Karara tepki gösteren veliler ve mahalle sakinleri anaokulunun eğitim faaliyetlerinin sürdürdüğü binanın şartlarının uygunsuz ve eğitim faaliyetleri açısından yetersiz olduğunu, onlarca çocuğun kötü hijyen koşulları altında eğitim aldığını belirterek okul önünde eylem gerçekleştirdi.

'Bu yapı gayrımeşrudur'

Burada açıklama yapan veliler, Üsküdar Belediyesi'nin aldığı kararı kabul etmediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Okulda sınıf tahsis edilen bu yapı, hukuki statüsü olmadığı gibi denetimden de muaf kalabilen, hukuken muhattap alamadığımız ve çocuklarımızla aynı alanı paylaşmasından hoşnutsuzluk duyacağımız bir gayrımeşru oluşumdur. Üsküdar Belediyesi'nin bize verdiği sözü hatırlamasını ve yapımı biten yeni binanın tamamının anaokulumuzun kullanımına açılmasını talep ediyoruz.

Birilerinin Selimiye Mahallesi'nin çehresini değiştirmek için yaptığı karanlık planlar asla çocuklarımızın geleceğinden daha önemli olamaz. Okulumuzu, mahallemizi ve çocuklarımızı sonuna dek savunacağız! Okullarımızın göz göre göre tarikat yuvasına dönüştürülmesine izin veremeyiz. Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz!"

Veliler, kuran kursunun binadan tahliye edilmesini sağlayana kadar mücadelelerini devam ettireceklerini duyurdu.