Üsküdar Kaymakamı: Patlamada yaralanan 4 kişinin durumu iyi

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlamanın 3 öğrencinin kaldığı dairede meydana geldiğinin anlaşıldığını, yaralanan 4 kişinin sağlık durumunun ise iyi olduğunu açıkladı. Bu arada, boşaltılan 6 binadaki sağlık durumu iyi olmayan kişiler de ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Üsküdar Valide Atik Mahallesi Abacızade Sokak'ta 4 katlı bir binanın en üst katında bugün öğlen saatlerinde meydana gelen doğalgaz kaynaklı olduğu tahmin edilen patlamaya, başta İtfaiye olmak üzere İGDAŞ, Zabıta ve İSKİ'den toplam 33 personel ile 16 araçla müdahale edildiği bildirildi.

Toplam 4 kişinin yaralandığı patlamanın ardından 6 bina boşaltıldı. Bu binalarda yaşayan yaşlı ve hastalar ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

'Binanın üst katları kontrollü yıkılacak'

Olay yerine gelen Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de yaptığı açıklamada, patlamanın meydana geldiği dairede 3 öğrencinin kaldığını belirlediklerini söyledi. Biri öğrenci olmak üzere 4 kişinin yaralandığını belirten Demiryürek, sağlık kuruluşlarıyla yaptıkları görüşmelerde yaralıların durumlarının iyi olduğunu öğrendiklerini duyurdu. Demiryürek, "Binanın üst katları kullanılamaz vaziyette, yıkılma tehlikesine karşı çevredeki binalar da boşaltılmış vaziyette. Biraz sonra itfaiye ekiplerimiz gerekli incelemeyi tamamladıktan sonra Üsküdar Belediyesi ekipleri vasıtasıyla binanın üst katlarının kontrollü yıkımı gerçekleştirilecek" dedi.

Kaymakam Demiryürek daha önce yaptığı açıklamada patlamada yaralanan 4 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğunu söylemişti.