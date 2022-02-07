Üsküdar'da bir binada patlama: Yaralılar var

İstanbul Üsküdar’da 4 katlı bir binanın en üst katında patlama yaşandı.

Binada büyük bir hasar oluşurken olay yerine itfaiye ile çok sayıda sağlık ekibinin yönlendirildi.

Valide-i Atik’te meydana gelen patlamada 2’si ağır 4 kişi yaralanırken, çevredeki dükkan ve binalardaki camlar patladı.

'Doğalgaz kaynaklı bir patlama'

Saat 13.30 civarında gerçekleşen patlamanın etkisiyle binanın duvarlarının yıkıldı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, patlamanın doğalgaz kaynaklı olduğunu ve bir can kaybının yaşanmadığını söyledi. Çevredeki binaların tedbir amaçlı olarak boşaltıldığı belirtildi.

Kaymakam Demiryürek: 4 yaralı var, ikisinin durumu ağır

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek ise 4 yaralının olduğunu, yaralılardan ikisinin durumumun ağır olduğunu, durumu ağır olan yurttaşların patlama anında evde olduğunu aktardı.

İtfaiye personelinin patlamanın yaşandığı katta incelemelerde bulunduğu öğrenildi.