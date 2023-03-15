Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinden Musevi öğrencilere Nazi selamı

Dün oynanan bir liselerarası futbol maçında Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencilerine Nazi selamı verildiği öne sürüldü.

İzzet Stamati adlı bir Twitter kullanıcısı, yaptığı paylaşımda “Bugün oynanan liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi oyuncuları gol sevinçlerini Ulus Musevi Lisesi oyuncularına Nazi selamı vererek kutlamışlar. Hem de bir tanesi değil topluca yapmışlar” dedi.

Türk Yahudi Toplumu, iddialar üzerine Twitter hesabından açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

“Konu tarafımızca bilinmekte, gerek okul yönetimimiz, gerekse de Türk Yahudi Toplumu başkanlığınca hassasiyetle takip edilmekte ve gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.”

Avlaremoz’un aktardığına göre konuyla ilgili Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencileri yorum yapmak istemezken veliler olayın meydana geldiğini doğruladı.

Okulun müdürü Funda Kara, öğrencilere çok üzgün olduklarını, Üsküdar Amerikan ve müsabakayı düzenleyen kurumla iletişimde olduklarını bildirdi.

Ayrıca Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencilerinin olay sırasında tepkilerini doğru şekilde getirdikleri için öğrencilerle ‘gurur duyduğunu’ açıkladı.

Üsküdar Amerikan Lisesi'nden açıklama

Olayın ardından Üsküdar Amerikan Lisesi’nin Instagram hesabından yayınlanan açıklamada, olayın ‘bir öğrencinin yanlış hareketi’ olarak gerçekleştiği söylendi.

Açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.