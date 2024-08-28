Uşak’ta Süleymancılara ait yurtta 9 yaşındaki çocuğa darp iddiası

Uşak’ta Süleymancılar cemaatine ait Şeker Evleri Erkek Öğrenci Yurdu’nda Kuran kursu hocasının 9 yaşındaki çocuğu darp ettiği iddia edildi.

İddiaya göre olay, 21 Ağustos Çarşamba günü saat 11:00 saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Süleymancılar cemaatine ait Şeker Evleri Erkek Öğrenci Yurdu’nda meydana geldi.

Ailenin ifadesine göre, konuşma güçlüğü yaşayan E.Y.’nin (9), Kuran kursu hocası olarak bildikleri Y.E. tarafından yüzüne kafa atma suretiyle darp edildiği iddia edildi. Aile, darp raporu alarak Kuran kursu hocası Y.E.’den şikayetçi oldu.

Olay 'kasten yaralama' olarak kayıtlara geçti

Emniyet, kuran kursu hocası tarafından şiddete uğradığı iddia edilen E.Y.’yi şu ifadelerle hastaneye sevk etti:

“Adı geçen E.Y. isimli şahsın alınan darp raporunda 'kesin rapordur' ifadesi vardır. Ancak yaşı küçük şahıs, yüz felci geçirmesinden dolayı ve gözünde sorun oluşmasından dolayı Cumhuriyet Savcısı’nın bilgisi doğrultusunda gerekli muayenesinin yapılarak varsa iş ve gücüne mâni halini belirtir nun verilmesini arz ederim’’ ibaresine yer verildi.

Doktor, çocuğun başında hasar meydana geldiğini tespit etti

Olaydan sonra Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne giden aile, darp raporu alarak Kuran kursu hocası Y.E.’ den şikayetçi oldu. Alınan darp raporunda ise şiddete uğradığı iddia edilen çocuğun "Başında hasar olduğu tespit edilmiştir’’ ifadesi yer aldı.

'Şahsın ceza almama durumu vari benim canımı o yakıyor'

ANKA Haber Ajansı’na konuşan anne Rabia Yılmaz, Kuran kursuna giden oğlunda konuşma problemi olduğunu, bir sureyi okuyamadığı için Kuran kursu hocası olarak bildikleri Y.E.’nin kafa atarak oğlunu darp ettiğini ileri sürdü. Yılmaz, şunları söyledi:

"Çocuklarımı yaz günü boş kalmasınlar dini bilgilerini öğrensinler diye Şeker Evleri Erkek Öğrenci Yurdu’na Süleymancılara ait, oraya göndermeye başladım. Çocuğum yurttan geldi bana bir şey söylemedi, akşam babasına söylediler olayı. Daha sonrasında biz çocuğu hastaneye götürdük gece, çocuğun gözünde değişik hareketler oldu. Hastanede yüz felci geçirdiğini söylediler. Gözünün birini de kaybetme riski var dediler. Yurdu araştırdık gittik, ders işlediği yere gittik. Kesimhanenin dibinde pis kokan bir yerde ders yaptıklarını gördüm. Kamera yok küçük çocuklarla ilgilenen de yok. Ben çocuğumun hakkını savunmak için, çocuğumun bu duruma düşmesini araştırmak için uğraşıyorum. Şahsın ceza almama durumu var, benim canımı o yakıyor. Hoca zaten agresif, orada hoca diye bile kayıtlı değilmiş, öğrenci olarak kayıtlıymış. 17- 18 yaşındaki çocuğa bizim çocuklarımızı emanet etmişler ve bu duruma düşmelerine sebep oldular. Gittik darp raporu filan aldık, cezalandırılmasını istiyorum. Kimsenin hakkının yerde kalmasını istemiyorum. Bir de buradan herkese seslenmek istiyorum. Benim çocuğum yandı kimsenin çocuğu yanmasın. Darba uğrayan çocuk çok. Herkes biz yanındayız dedi şimdi ise kimse yok yanımızda. Herkes geri çekildi. Kimse çocuğunu savunmuyor."

Kurs hocasından şiddet gördüğü iddia edilen E.Y. ise yaşadıklarını şu sözlerle anlatarak “Hoca bana tokat attı. Başka arkadaşların kulağını çekti hakaret etti, dövdü” dedi.

Kuran kursu hocası kendisini 32 yaşında olarak tanıtmış

Çocukların ve annenin ifadelerine göre; Y.E.'nin kursta sürekli kendisini 31 yaşında olarak tanıttığını, fakat olay sonrası 18 yaşında olduğunu ve hocalık yapacak ehliyetinin bulunmadığını öğrendiklerini belirtti.

Yurt yetkilileri, kameraların arızalı olduğunu söyledi

Edinilen bilgiye göre, olay sonrası Uşak Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube ekipleri tarafından Şeker Evleri Erkek Öğrenci Yurdu’na kamera kayıtlarının incelenmesi ve cihazlara el koyma işlemi için gidildiği, fakat yurt yetkililerinin kameraların arızalı olduğunu bildirdikleri öğrenildi.

Kameralara ait cihazlara el koyan ekipler, soruşturma kapsamında incelenme başlattı. Olaya ilişkin savcılık soruşturması devam ediyor.