Uşak'ta orman yangını

Uşak merkezdeki Göğem Köyü'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

Haber Merkezi

Uşak'ta merkeze bağlı Göğem Köyü'nde yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını çıktı.

Yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Çok sayıda arazöz, iş makinesi ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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