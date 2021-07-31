Uşak'ta merkeze bağlı Göğem Köyü'nde yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını çıktı.
Yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.
Çok sayıda arazöz, iş makinesi ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Uşak'ta orman yangını
Uşak merkezdeki Göğem Köyü'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Haber Merkezi
Uşak'ta merkeze bağlı Göğem Köyü'nde yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını çıktı.
Yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.
Çok sayıda arazöz, iş makinesi ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.