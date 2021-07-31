Uşak'ta orman yangını

Uşak'ta merkeze bağlı Göğem Köyü'nde yerleşim yerlerine yakın noktada orman yangını çıktı.

Yangın ekipler tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Çok sayıda arazöz, iş makinesi ve Uşak Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.