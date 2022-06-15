Uşak'ta öğrenci ölümlerinin ardından ihmal tartışması büyüyor

Uşak’ta 31 Mayıs günü akşam saatleri sularında İzmir-Ankara yolu üzerinde alkollü araç kullanan şahıs, alışveriş için yurtlarından ayrılıp benzinliğe giden iki kadın öğrenciye çarpmıştı. Öğrencilerin biri olay yerinde yaşamını yitirirken diğeri ise hastanede yaşamını yitirdi.

Üniversite öğrencileri arasında olayın ihmalden dolayı gerçekleştiği görüşü hakimken öğrenciler yurt ve üniversitenin şehir merkezinden dışarı bir alanda konumlandırılmış olmasından şikâyetçi. Üniversite öğrencileri temel ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını, bir üst geçit ve güvenliğin olmadığı yerde zorunlu olarak otoyoldan karşıya geçip benzinliğin marketini kullanmak zorunda kaldıklarını belirtiyor.

Konuya ilişkin görüştüğümüz bir öğrenci ‘’Bu sadece bir kaza değil, ihmallerin getirdiği bir cinayet’’ yorumunda bulundu.

Daha öncelerden de aynı alanda kazanın gerçekleşmiş olduğunu belirten görüştüğümüz bir mezun öğrenciyse ‘‘yıllardır hâlâ nasıl tedbir almazlar, kaç sene üzerinden geçti yine aynı’’ diyerek öfkesini dile getirdi.

Rektör ölümleri 'kader'e bağladı

Öte yandan ölümleri "kader" olarak nitelendiren Rektör Ekrem Savaş'sa ihmalin üzerini örtmeye çalışmakla suçlanıyor. Yaşamını yitiren öğrencilerin arkadaşları bir tören düzenlemiş ve törene çok sayıda öğrenci katılmıştı. Törene Rektör ve idari kadrosu da katılırken burada bir konuşma da yaptı.

Konuşmada olayın "kaderden ibaret olduğunu, elden bir şey gelemeyeceğini" dile getiren Rektör, öğrencilerin tepkilerini topladı. Öğrenciler en kısa sürede yetkililerin tedbir almaları gerektiğini, daha fazla canın yanmasını istemediklerini belirtiyor.

Kazalar devam ediyor

İlk kazanın üzerinden çok geçmemesine karşın aynı yolun güzergahında TOKİ Kavşağı'nda karşıdan karşıya geçmek isteyen beş kadın öğrenciye de bir araba çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler ilk müdahaleden sonra tüm yaralıları hastaneye sevk etti.

700 metre ileride yakalanan araç sürücüsünün ilk kontroller sonucu 2,50 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.