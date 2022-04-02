Uşak Üniversitesi'nde rektörlüğe lüks makam aracı

Uşak Üniversitesi 16 Mayıs 2022-31 Aralık 2024 dönemi kullanmak üzere lüks makam aracı kiralamak için ihaleye çıktı. Makam aracı kiralama ihalesinin 21 Nisan’da Uşak Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı rektörlük binasında yapılacağı öğrenildi.

Rektörlüğün ihale için hazırladığı teknik şartnamede kiralanacak makam aracının marka ve modeli yazılamadığı için bunun dışında Audi A6'yı tarif eden tüm detaylar verildi.

Cumhuriyet'ten Bora Erdin'in haberine göre, şartnamede kurum şu ayrıntıları belirtti:

“Araç binek (sedan) tip, 2020 model ve üstü olacaktır, aracın kilometresi en fazla 75.000 km. olacaktır. Araç, 1900 cc ve dizel motor gücü en az 190 beygir ve üzerleri, koltuk sayısı 5 kişilik, net ağırlık en az 1500 kg, bagaj kapasitesi en az 550 litre, yükseklik en az 1450 mm ve uzunluk en az 4765 mm olacaktır. Araç tam otomatik veya yarı otomatik vites, 4X4, 7 ileri ve üstü olacaktır. Araç rengi siyah olacaktır. Sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yan hava yastığı (araçta en az 6 hava yastığı olacaktır.), ön ve arka koltuklarda emniyet kemeri, bluetooth, anahtarsız çalıştırma, hız sabitleme karartılmış arka ve yan camlar geri görüş kamerası, yağmur sensörü, ABS, yokuş kalkış sistemi, lastik basınç kontrol sistemi, yorgunluk tespiti, gündüz sürüş farları (aydınlatma), far sensörü, ön ve arka park sensörü, koltuk ısıtma, yol bilgisayarı,ön arka dijital klima, sanruf bulunacaktır.”

Yemekhanede yüzde 85 zam yapılmış, öğrenciler protesto etmişti

Üniversitede öğrencilerin yemek yediği okul yemekhanesinde yüzde 85'lik bir zam yapılmış, önceki gün zamlara karşı eylem yapan öğrenciler, 'Krizin faturasını bizler ödemeyeceğiz!' demişti.