Uşak Üniversitesi'nde öğrencilerden yemekhane zammı eylemi

Uşak Üniversitesi öğrencileri bugün üniversite yemekhanesi önünde buluşup yemeklere yapılan zamlar nedeniyle rektörlük önüne yürüdü. “Boyun eğme üniversitene sahip çık”, “Müşteri değil öğrenciyiz”, “Ekrem elini cebimizden çek” sloganları atan öğrenciler, zammın geri çekilmesi talebiyle imza toplamıştı.
'Yüzde 85'lik zam'
Zammın geri çekilmesi için dilekçe veren öğrencilerin basın açıklaması şöyle:
"Üniversiteler açıldığından beri işletme, yurt ve ulaşımdan sonra, öğrencileri geleceksizliğe mahkum edenler şimdi de öğrencinin yemekhane hakkına göz dikmiş durumdalar. Ara tatilden sonra okulumuz yemekhanesinde yüzde 85'lik bir zam yapıldı. Bu zamlar biz öğrencilerin ekonomik sıkıntılarını daha da derinleştiriyor. Öğrencilerin giderek büyüyen ekonomik sıkıntılarına karşı üniversite yönetiminin öğrencilerin yaşantısını görmekten uzaklaşması bu ekonomik sıkıntıların giderek büyümesine yol açıyor. Ekonomik sorunlarla birlikte biz öğrencilerin beslenme ihtiyacını karşılayacağı tek alternatif yemekhanelerdir fakat bu zamlarla birlikte biz öğrencilerin beslenme hakkı gasp edilmiştir.
Bizler her öğrencinin eşit bir şekilde beslenme hakkına erişebilmesini istiyoruz, bizler 3,50 lirayı bile zor karşılarken bir kamu okulunda yemeğe 6 lira ödemek istemiyoruz. Aksi bir durumda kazanılmış haklarımızı sonuna kadar savunacağımızı burdan bir kez daha ilan ediyoruz. Krizin faturasını bizler ödemeyeceğiz!"
Uşak Üniversitesi