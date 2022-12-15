Uşak'ta ilk semt evi açılıyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP), yurdun dört bir yanında semt evi açılışlarına devam ediyor. TKP'nin Uşak'taki ilk semt evinin açılışı, 18 Aralık Pazar günü gerçekleşecek.

Uşak İslice Semt Evi'nin açılışı, 18 Aralık Pazar günü saat 16.00'da TKP Merkez Komite Üyesi Savaş Sarı'nın katılımıyla gerçekleştirilecek.

TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "AKP'nin, tarikatların, cemaatlerin yaydığı karanlığı dağıtmak için semt evlerimizi ülkenin dört bir köşesine taşıyoruz. Uşak'ın ilk semt evini açıyoruz. Gelin aydınlığı birlikte çoğaltalım!" çağrısında bulunuldu.