Ürgüp'te belediyenin doğal yapıyı bozan inşaatı protesto edildi 

Ürgüp Belediyesinin Temenni Mahallesine yaptığı betonarme inşaat, tarihi dokuya zarar vereceği gerekçesiyle protesto edildi.

'Halka rağmen bu projenin yapılması doğru değil'

İnşaat önünde basın açıklaması yapan CHP İlçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy, kültür ve tabiat varlıklarına sahip çıkmak için burada bulunduklarını söyledi. Altınsoy, "Şu an Ürgüp Temenni Mahallesi 149 ada , 93-94-95 nolu parsel sayıda tapuya kayıtlı taşınmazın hemen önündeyiz. Burası Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda Kentsel Sit Alanı olarak ilan edilmiş bir bölgedir. Bu alanın basit bir arsa gibi değerlendirilmesi ve bu tabiat varlığına ‘sadece arsa temizliğinin yapıldığı’nın iddia edilmesi hukuken mümkün değildir. Bu proje kamu vicdanını rahatsız etmiştir, halka rağmen yapılması doğru değildir" dedi.

'Mağaralar zarar gördü'

Fulya Gülşen Altınsoy, mağaraların zarar gördüğünü ve bu durumun geri dönüşünün olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Tepkilerimizin haklı sonucu da ortaya koymuştur ki Sayın Vali öncülüğündeki Alan Başkanlığı inşaatın durdurulması kararını Ürgüp Belediyesi'ne bildirmiştir. Peki çalışmalar neden devam etmektedir? İş makinalarıyla, kepçelerle yapılan çalışmalar sırasında mağaralar zarar görmüştür aralarında tamamen yok olanlar da var, geri dönüşü olmayan bu durumun sorumlusu kimlerdir? İş Hanı projesiyle Ürgüp’e değer ve vizyon katacağını iddia eden belediyeye soruyoruz. En kıymetli değerlerimiz Kültür ve Tabiat Varlıklarımız, arkeolojik alanlarımız değil midir?" (ANKA)