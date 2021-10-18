Urfa’da trafik kazası: Suriyeli genç yaşamını yitirdi

Siverek-Karacadağ karayolunun 5’inci kilometresinde Karacadağ istikametinden Siverek’e doğru seyir halinde bulunan Bünyamin B. idaresindeki 01 ADU 260 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Suriyeli İbrahim Heydo’nun kullandığı 63 MA 6048 plakalı motosiklete çarptı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İbrahim Heydo olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan Enver A. ise yaralandı.

İhbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri yaralıları ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olay yerinde hayatını kaybeden İbrahim Heydo'nun cenazesi incelemenin ardından Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme devam ediyor. (İHA)