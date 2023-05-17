Urfa'da 'sehven' MHP'ye yazılan 74 Yeşil Sol Parti oyu itiraz üzerine geri verildi

14 Mayıs'ta gerçekeleşen 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde Diyarbakır başta olmak üzere bir çok kentte Yeşil Sol Parti’nin aldığı oyların bir bölümünün MHP ve Yeniden Refah Partisi’ne yazıldığı Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı sandık sonuç listesiyle ortaya çıkmış, Yeşil Sol Parti ise birçok yerde söz konusu sonuçlara itiraz etmişti.

Artı Gerçek'in haberine göre; YSP tarafından Urfa için yapılan itiraz sonucu, ilçe seçim kurulu başkanlığı, Siverek ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde 74 Yeşil Sol Parti oyunun "yanlışlıkla" MHP'ye yazıldığını tespit etti ve düzeltilmesine karar verdi.

Diyarbakır ve Mardin'de de Yeşil Sol Parti tarafından yapılan itirazlar neticesinde başka partilere kaydırılan oylar geri alınmıştı.