Urfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Urfa'nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrildiği kazada 15 yaşındaki İrem Çevik isimli öğrenci yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde Gerdek Mahallesi'nde meydana gelen olayda lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Sağlık ekiplerince minibüsten çıkarılan 6 yaralı Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerden İrem Çevik, burada yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan sürücü Kara, Şanlıurfa'ya sevk edilirken, yaralı 4 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.