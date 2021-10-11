Urfa'da öğrenci servisi devrildi: 1 ölü, 5 yaralı

Urfa'nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrilmesi sonucu araçtaki 15 yaşındaki İram Çevik adlı öğrenci yaşamını yitirdi. 5 kişi yaralandı.

İHA

Urfa'nın Bozova ilçesinde öğrenci servisinin şarampole devrildiği kazada 15 yaşındaki İrem Çevik isimli öğrenci yaşamını yitirirken, 5 kişi yaralandı.

Akşam saatlerinde Gerdek Mahallesi'nde meydana gelen olayda lise öğrencilerini taşıyan servis minibüsü, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Sağlık ekiplerince minibüsten çıkarılan 6 yaralı Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan öğrencilerden İrem Çevik, burada yaşamını yitirdi. Kazada ağır yaralanan sürücü Kara, Şanlıurfa'ya sevk edilirken, yaralı 4 öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber

Hatay'da zeytinlik alanda yangın