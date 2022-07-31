Urfa'da kaldırım taşıyla doktora saldıran zanlı tutuklandı

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde kaçan Ali K, acil servise geldi. Doktor Sezer Eşfer, tedavinin ardından Ali K.’ye göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi. Duruma öfkelenip, “Bana bakacaksınız” diyen Ali K, acil servis önündeki kaldırım taşını sökerek, doktora saldırmaya çalıştı. Hasta yakınlarının araya girmesi ile engellenen Ali K, polislerce gözaltına alınıp, emniyete götürüldü.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Ali K, eylemin teşebbüs aşamasında kalması gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Madde etkisinde olduğu iddia edilen Ali K, ikinci kez aynı hastaneye gitti.

Ali K’nin kendisini ölümle tehdit ettiğini ileri süren Doktor Sezer Eşfer, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterdi. Doktor hakkında koruma kararı verilirken, tepkiye yol açan süreçle ilgili Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı itirazda bulundu.

Daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ali K. hakkında bu kez yakalama kararı çıkartıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ali K., savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. (İHA)