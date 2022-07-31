Doktoru öldürmek için hastaneyi bastı: 'Biz bunu hak edecek ne yaptık?'

Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen şahıs, uyuşturucu kullandığı sırada gözüne yapıştırıcı madde gelince acil servise gitti. Doktor Sezer Eşfer, hastaneye başvuran kişinin tedavisini tamamladıktan sonra, herhangi bir risk oluşturacak durumun olmadığını belirterek, şahsın genel muayene için göz doktoruna başvurması gerektiğini söyledi.

Şahıs doktora sinirlenip hastane önündeki kaldırım taşını sökerek doktora saldırmaya çalıştı. Saldırı sırasında engellenen şahıs, hastane polisleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyet'teki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece eylemi gerçekleştirmediği gerekçesiyle saldırgan, 15 saat sonra adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Serbest kalan saldırgan, serbest bırakıldıktan sonra tekrar hastaneye giderek doktora saldırmaya çalıştı.

'Tam da bu yüzden şiddet meşrulaşıyor'

Doktor Sezer Eşfer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kendi ellerimle tedavisini yaptığım hasta şu taşla beni öldürmek için acil servisi bastı. Biz bunu hak edecek ne yaptık?" diyerek olaya tepki gösterdi.

Doktor Eşfer'in saldırgan serbest bırakılmadan yaptığı açıklamaları şu şekilde:

"Kendi ellerimle tedavisini yaptığım hasta şu taşla beni öldürmek için acil servisi bastı. Biz bunu hak edecek ne yaptık?

Beni bulamayınca başka bir doktora taşı atmak için kaldırdığında, oradaki başka bir hasta yakını sayesinde yaralanmaktan ölmekten kurtuluyoruz. Güvenlik zaafiyetini daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Şu an taşı bir yerimize denk getiremediği için belki de serbest kalacak.

Beni öldüreceğini, beni bulamazsa başka bir doktoru öldüreceğini açıkça herkesin önünde söyleyen bir insan bakalım tutuklanacak mı?

Kesin bu satırları okuyup kim bilir ne yapmıştır doktor diyenler çıkacaktır. Şüphem yok zaten doktor düşmanı dolu her yer. Ama içiniz yansın kavrulsun tek bir kötü söz söylemedim, kendi elimle göz damlası damlattığım, durumunu tane tane açıkladığım biri yaptı bunu.

Benim bu ülkeye dair umutlarımı tüketti ya bu insanlar, başkaca sözüm yok. Artık kimseye verecek bir sağlık kalmadı bende. Bize bunları reva gören her canlı da en az benim yaşadığımı yaşasın bu dünyada. Yaşasın ki anlasın ne hissettiğimi.

Görüyorum ki hala olay örgüsünün abesliğini sorgulayanlar var. Şiddeti haklı çıkaracak bir sebep arıyorlar. İşte tam da bu yüzden şiddet meşrulaşıyor. Üzgünüm ama siz eğitilemezsiniz. Bu insanlar için tek dileğim; hayatının 1 gününde en az şu an benim hissettiklerimi hissetsin."

Kendi ellerimle tedavisini yaptığım hasta şu taşla beni öldürmek için acil servisi bastı. Biz bunu hakedecek ne yaptık? pic.twitter.com/HK3jYEctGU — Sezer Eşfer (@sesard) July 28, 2022

'Yarın gelip yarım kalan işini halledebilir'

Sosyal medyalarındaki açıklamalarına devam eden doktor Eşref, "Eylemi teşebbüs olarak kaldığından şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yarın gelip yarım kalan işini halledebilir. O zaman tutuklarsınız" dedi.

Serbest bırakılan saldırganın tekrar hastaneye gelmesinin ardından doktor, şu açıklamaları yaptı:

"Yarın başıma bir şey gelirse sorumlusu kim olacak sizce? Açık açık beni öldüreceğini söyleyip, elinde bir insanı öldürebilecek bir taşla acil servise gelen bir adam şu an serbest. Şaka gibi ama değil. Allah kahretsin. Bu şehirde güvende değilim, ölüm korkum var. Beni koruyabilecek misiniz?

Ya inanılır gibi değil adam saatler sonra acil servisimize geri geliyor. Yine madde etkisinde yine sorun çıkarıyor. Bu mu kanun bu mu adalet? Biz bunları yaşamak zorunda mıyız?"