Aşı karşıtlarının tehdit ettiği doktor muayenehanesinde ölü bulundu: İntihar notu bıraktı

Avusturyalı doktor Lisa-Maria Kellermayr pandemi boyunca aşı karşıtlarından ölüm tehditleri almıştı. Lisa-Maria Kellermayr'ın intihar ettiği açıklandı. Doktorun cesedi ofisinde bulundu.

Salgın dönemi boyunca sık sık medyaya röportajlar veren Kellermayr, pandemiyle mücadele ve aşı olma mesajları vermişti.

Haber Global'in aktardığına göre, savcılıktan yapılan açıklamada bir intihar notu bulunduğu ancak ölüm nedeninin açıklanması için otopsi sonucunun bekleneceği belirtildi.

Avusturya geçtiğimiz günlerde Covid-19 aşısını zorunlu kılma planından vazgeçmişti.

Ülkede karantinalar ve aşı kampanyaları kalabalıklar tarafından protesto edilmişti.

Kellermayr'ın ölüm haberinin ardından hükümetten yapılan çağrıda doktorlara yönelik olarak yapılan yıldırma ve korku tacirliği kampanyalarına son verilmesi istendi.

Sağlık Bakanı Johannes Rauch, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yaşamını başka insanların sağlığı ve refahına adamış bir doktorun ölüm haberinin kendisini derinden sarstığını belirterek, "Ona ve beraberindeki çalışanlara yönelik tehditler acı bir gerçekti. İnsanlara olan nefret affedilemez. Bu nefret durmalı." ifadelerini kullandı.