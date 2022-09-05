Urfa'da kadın cinayeti: Fırat Nehri kenarında eşi tarafından tabancayla öldürüldü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dün akşam bir kadın cinayeti işlendi.
37 yaşındaki Mahmut Elen Fırat Nehri kenarına götürdüğü eşi 34 yaşındaki Arzı Elen’i tabancayla 2 el ateş ederek öldürdü.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Arzı Elen’in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Arzı Elen’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tarlada saklanırken yakalanan Mahmut Elen işlediği tabanca ile birlikte gözaltına alınarak karakola götürüldü. Cinayeti itiraf eden Mahmut Elen jandarmadaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
2 çocuk annesi Arzı Elen'in cenazesi Siverek'te toprağa verildi.